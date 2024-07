Governo: Bonaccini, 'va verso mesi complicati e dopo regionali sarà peggio'**

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Fdi e Fi non volevano l'autonomia e si sono accodati alla Lega. La Lega non voleva il premierato e si è accodata a Fdi. Sulla riforma della giustizia voluta da Fi, Fdi e Lega non sono d'accordo su diversi punti. Ecco, mi pare che andremo incontro a ...

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Fdi e Fi non volevano l'autonomia e si sono accodati alla Lega. La Lega non voleva il premierato e si è accodata a Fdi. Sulla riforma della giustizia voluta da Fi, Fdi e Lega non sono d'accordo su diversi punti. Ecco, mi pare che andremo incontro a mesi complicati per il governo, perché quelle riforme non sono condivise dalle forze che lo compongono. E quello che accadrà alla prossime regionali comporterà, dopo quegli esiti, a ulteriori fibrillazioni del centrodestra". Così Stefano Bonaccini a L'Aria che Tira su La7.