Governo: Bonelli, 'dentro Fdi questione etica enorme dopo nuovi dettagli su Santanchè'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "I dettagli svelati dall’inchiesta del quotidiano Domani, un guadagno di un milione di euro in soli 58 minuti, in merito all'affare immobiliare che vede coinvolta la ministra Santanché e la moglie del presidente del Senato Ignazio la Russa, sollevano nuove e serie preoccupazioni e confermano che dentro Fratelli d’Italia c’è una questione etica enorme che coinvolge la seconda carica dello Stato". Così, in una nota, il co-portavoce di Europa Verde deputato di AVS, Angelo Bonelli.

''Tuttavia, -avverte- ciò che rende ancora più preoccupante questa vicenda è il contesto in cui si inserisce la ministra Santanchè. Questo affare, ai comuni mortali non accade di guadagnare 1 milioni di euro n 58 minuti, si svolge contemporaneamente al mancato pagamento dei dipendenti e ai licenziamenti avvenuti nelle sue società. È inconcepibile che la ministra non dia priorità ai suoi dipendenti e non onori gli impegni finanziari, mentre allo stesso tempo fa affari immobiliari insieme alla moglie del presidente del Senato, la cui famiglia continua a far parlare di sé per vicende di cronaca".

“La questione Santanchè-La Russa -rimarca Bonelli- rappresenta non solo un problema etico e morale, ma anche un affronto nei confronti dei cittadini italiani che si aspettano da coloro che ricoprono incarichi pubblici e nelle istituzioni un comportamento irreprensibile. Continuiamo a chiedere quindi le immediate dimissioni della ministra Santanchè e ancora una volta ribadiamo quanto il presidente del Senato La Russa non possa ricoprire quella carica," conclude Bonelli.