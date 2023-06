Governo: Bonelli, 'in 4 giorni 25mila firme online per dimissioni Santanchè'

Governo: Bonelli, 'in 4 giorni 25mila firme online per dimissioni Santan...

Roma, 26 giu (Adnkronos) – "L'arroganza al potere oggi ha un volto e un nome: Daniela Santanchè, che persiste nel non rispondere ai fatti documentati emersi dalla trasmissione Report, tra gli altri". Lo dice Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde.

"Non si tratta di seguire ciecamente Report, ma di rispondere alle denunce dei lavoratori e delle lavoratrici, alle contestazioni relative alla mancata remunerazione dei fornitori e al fatto che i dipendenti in cassa integrazione a zero ore lavorassero presso le sue aziende, senza dimenticare il debito che ha accumulato con lo Stato, pari a 2,7 milioni di euro. La Santanchè, Ministra della Repubblica, deve rispondere a tutte queste accuse”, prisegue.

"Per quanto ci riguarda, una Ministra della Repubblica che ha generato solo debito con le sue aziende, non può ricoprire un simile ruolo. E per questo motivo, abbiamo promosso una petizione per chiederne le immediate dimissioni che ha raggiunto, in soli quattro giorni, la straordinaria cifra di 25 mila firme! Un dato che certifica l'indignazione del popolo verso una figura ministeriale che, a causa delle accuse a lei rivolte come imprenditrice, mina alle fondamenta la credibilità delle nostre istituzioni”, conclude Bonelli.