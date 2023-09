Governo: Bonelli, 'Meloni dice che va tutto bene, ma dove vive? Taglia sanità, scuola e trasporti'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "La presidente Meloni dice che va tutto bene, ma non capiamo in quale Paese viva, in manovra ha inserito tagli su sanità, istruzione e trasporto pubblico. La stessa presidente Meloni che è sempre più isolata in Europa e questa è responsabi...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "La presidente Meloni dice che va tutto bene, ma non capiamo in quale Paese viva, in manovra ha inserito tagli su sanità, istruzione e trasporto pubblico. La stessa presidente Meloni che è sempre più isolata in Europa e questa è responsabilità di una politica estera sbagliata, perché ha guardato troppo ai sovranisti come Orban, che a loro volta l'hanno scaricata e con lei il nostro Paese. Noi continueremo la nostra battaglia in Italia per difendere il Paese e perché il salario minimo diventi legge e in Europa vogliamo una svolta europeista a partire da scelte condivise sulle politiche sul clima, tanto osteggiate dal nostro governo". Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.