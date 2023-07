Governo: Bonelli, 'Santanchè ha mentito in Senato, Meloni continua nel silenzio'

Governo: Bonelli, 'Santanchè ha mentito in Senato, Meloni continu...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "Il servizio di Report dimostra che Daniela Santanchè ha mentito e lo ha fatto nell’aula del Senato della Repubblica, venendo meno al giuramento di osservare lealmente la Costituzione come previsto dall’art. 54. Non ci sono alternative alle dimissioni: se non ci saranno, la responsabilità sarà della premier Meloni che rimane silente". Così su Twitter Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra.