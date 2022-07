Governo: Bonetti, Lega e M5S? 'Ministri hanno assicurato piena collaborazione'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – Cosa faranno i ministri di Lega e M5S nelle prossime settimane? "Il presidente è uno straordinario conduttore e ha saputo chiedere e ottenere la collaborazione da parte di tutti. Il tema non è quel che accadrà in Consiglio dei ministri, ma è quello che accadrà in Parlamento dove mi auguro che le forze politiche rispondano a quell'appello alla responsabilità del Presidente Mattarella, responsabilità che non è stata dimostrata in questa crisi".

Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti, rispondendo alle domande dei cronisti al termine del Consiglio dei ministri.