Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Ci sarà la necessità e dunque verrà calendarizzato -tra fine luglio e inizio agosto – un ulteriore decreto di aiuti per famiglie e imprese. Il governo non intende far mancare risposte, in un momento così difficile, per i bisogni di cittadini e imprese".

Lo spiega la ministra per la Famiglia Elena Bonetti, lasciando Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.