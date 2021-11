Governo: Bonino, 'stillicidio partiti non aiuta ripresa Paese'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Il governo cerca di tirare dritto per tirare fuori il paese dalla pandemia e favorire la ripresa economica. Non mi pare però aiutato da questa fibrillazione costante e persistente che attraversa tutti i gruppi parlamentari. Non è una situazione di stabilità e di impegno.

Ogni giorno è uno stillicidio per smarcarsi e apparire". Lo ha detto a Studio24 su RaiNews24 la senatrice di Più Europa, Emma Bonino.

"E’ un periodo – ha spiegato – in cui ci giochiamo il futuro del paese e ci stiamo facendo del male da soli. Gli sgambetti forse sono un messaggio per l’elezione del Presidente della Repubblica ma sul destino del paese non si può né giocare né scherzare", ha concluso Bonino.