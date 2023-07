Governo: Borghi (Az-Iv), 'con vicenda Santanchè Conte tenta di intestarsi leadership opposizioni'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "La mozione di sfiducia alla ministra Santanchè è stato il tentativo di Giuseppe Conte di intestarsi la leadership dell’opposizione su posizioni giustizialiste e radicali. In questo modo ha obbligato il Partito democratico, che non voleva la mozio...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "La mozione di sfiducia alla ministra Santanchè è stato il tentativo di Giuseppe Conte di intestarsi la leadership dell’opposizione su posizioni giustizialiste e radicali. In questo modo ha obbligato il Partito democratico, che non voleva la mozione di sfiducia, ad accodarsi. Un atteggiamento che ci spinge a distinguerci: noi siamo un'opposizione riformista, che entra nel merito delle questioni, e non accetta la deriva populista del Movimento 5 stelle". Lo dice a Tgcom24 Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Azione-Italia Viva.

"Quanto a Santanchè, il problema c’è e va rimandato direttamente alla premier Meloni, che in passato chiedeva le dimissioni per molto meno, e oggi sembra arroccarsi in una difesa strenua della sua ministra. Occorre richiamare il primo ministro alle sue responsabilità – prosegue Borghi – anziché fornirgli un assist, come ha fatto il Movimento 5 stelle mentre, accidentalmente, trattava e ha ottenuto fette di potere in Rai, che in passato tanto disdegnava. Accusano noi di essere la stampella del governo, ma ieri lo hanno aiutato loro".