Governo: Borghi (Az-Iv), 'su Santanchè, la verità è che Conte ha fatto un favore a Meloni'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Il linguaggio giacobino e giustizialista di Conte non basterà per occultare la verità: e cioè che lui oggi ha fatto un evidente favore a Giorgia Meloni. E che questo è avvenuto nelle ore della grande spartizione in Rai alla quale il M5S ha preso parte". Lo afferma in una nota il presidente di Azione-Italia Viva al Senato, Enrico Borghi.