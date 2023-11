Governo: Borghi (Iv), 'caso Lollobrigida vicenda grave, ministro riferisca'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Le dichiarazioni comparse sulla stampa secondo cui il ministro in persona avrebbe chiesto al capotreno di fare la fermata straordinaria a Ciampino e avrebbe ricevuto un primo diniego superato poi dai vertici di Trenitalia, confermano ulteriormente la gravità di una vicenda rispetto alla quale il Ministro deve riferire in Parlamento, e spiegare la sua versione davanti al Paese. Servono chiarezza e responsabilità, non scrollate di spalle e sottovalutazioni”. Lo afferma in una nota il capogruppo al Senato di Italia Viva Enrico Borghi.