Governo: Borghi (Pd), 'da kamikaze usare politica estera per regolare conti in maggioranza '

Governo: Borghi (Pd), 'da kamikaze usare politica estera per regolare co...

Governo: Borghi (Pd), 'da kamikaze usare politica estera per regolare co...

Governo: Borghi (Pd), 'da kamikaze usare politica estera per regolare co...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “Usare la politica estera come terreno per il regolamento dei conti dentro la maggioranza è un esercizio da kamikaze per il Paese. La credibilità dell’Italia non si negozia con uno strapuntino nel banchetto delle partecipate. E invece è ci...