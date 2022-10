Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Pronti, via e sono già alle mani. La Lega fa sapere che “le deleghe del ministro Musumeci non assorbiranno alcuna competenza attualmente in capo al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile”. Tradotto: la Guardia Costiera a Salvini!”.

Così su Twitter il senatore del Pd Enrico Borghi.