Governo: Braga (Pd), 'attacchi scomposti, dia risposte ai problemi se capace'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Un governo bloccato su Pnrr, rinvia il Mes e non vuole prendersi nessuna responsabilità sulla richiesta delle opposizioni sul salario minimo. Solo veline anonime e attacchi scomposti e gravissimi alla magistratura. Non funziona nascondersi dietro 'fonti del Governo'. Meloni e i suoi ministri cerchino di dare risposte ai problemi degli italiani, se ne sono capaci". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo alla Camera dei deputati del Partito Democratico.