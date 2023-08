Governo: Caiata (Fdi), 'gesto Meloni dà lustro all'Italia'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Il gesto di Meloni è un gesto che dà lustro all’Italia. Nonostante le sterili polemiche da parte di chi, nell’ultimo ventennio, ha messo in ginocchio il nostro Paese, il gesto della presidente Meloni in Albania è l’esempio che ...

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Il gesto di Meloni è un gesto che dà lustro all’Italia. Nonostante le sterili polemiche da parte di chi, nell’ultimo ventennio, ha messo in ginocchio il nostro Paese, il gesto della presidente Meloni in Albania è l’esempio che si chiede a ogni singolo italiano: gentilezza, onestà e attaccamento alla propria nazione". Lo dichiara Salvatore Caiata, deputato di Fratelli d’Italia.

"E’ questo l’esempio e la protezione che un premier deve dare al di fuori dei confini nazionali affinché il gesto di un singolo non diventi l’emblema del comportamento di un Paese. Poi la pubblicità, non cercata, e il video che in pochissimo tempo è diventato virale ha fatto il resto. Dispiace per le polemiche, senza senso, ma piena condivisione e orgoglio nei confronti della nostra presidente che in ogni occasione riesce a renderci fieri di essere italiani", conclude Caiata.