Governo, Calderone: subito il confronto con le parti sociali

Roma, 25 ott. (askanews) – “Per quanto mi riguarda il mio scopo è attivare subito il confronto con le parti sociali, ho in animo di convocare il tavolo con le parti sociali la prossima settimana, subito al lavoro”.

Così la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, prima del discorso di Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia.

“Quando si parla di dialogo si parla di confronto, parleremo sicuramente di sicurezza sul lavoro che per me è un tema prioritario, poi di pensioni, di retribuzioni e potere di acquisto, non ci sottrarremo ai temi ma li metteremo in sequenza”.

“Il reddito di cittadinanza? Anche quello è uno dei temi, ne parleremo” ha aggiunto.