Governo: Calenda, 'a 1 anno bilancio negativo, Meloni non ha un'idea di Paese'

Roma, 25 set. (Adnkronos) – A un anno dalla sua formazione, "è negativo il bilancio del governo Meloni per quanto concerne un'idea di paese che non ha". L'esecutivo capitanato dalla leader di Fdi "non ha un'idea di come affrontare la questione sanità, scuola, crescita. Sulla disciplina di bilancio e in politica estera ha tenuto molto la linea Draghi, ma che idea ha di paese? Non si è capito, e questo resta un problema". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, ai microfoni di Radio24.