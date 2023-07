Governo: Calenda a M5S, 'sfiducia Santanchè toglie castagne dal fuoco a Meloni'**

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "La questione caro Stefano Patuanelli è molto semplice: se la vostra mozione di sfiducia verrà bocciata, avrete tolto le castagne dal fuoco alla Meloni che potrà dire: 'il Parlamento sovrano ha confermato la fiducia, cosa volete da me?'...

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "La questione caro Stefano Patuanelli è molto semplice: se la vostra mozione di sfiducia verrà bocciata, avrete tolto le castagne dal fuoco alla Meloni che potrà dire: 'il Parlamento sovrano ha confermato la fiducia, cosa volete da me?'. E siccome nella storia della Repubblica di mozioni di sfiducia individuali ne sono state approvate 1 o 2, questo è ciò che accadrà a meno di una frattura plateale della maggioranza che per ora non si vede". Così Carlo Calenda su twitter.

"Azione ha chiesto e continuerà a chiedere le dimissioni della Santanchè ma non offrirà facili vie di fuga al Governo. Su questa vicenda un classico dello stile grillino: slogan e risultati controproducenti".