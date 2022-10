Governo: Calenda, 'basta che Meloni non abbia festeggiato vittoria ed è già statista…'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "A ogni tornata elettorale editorialisti e politologi spiegano quanto sono diventati seri populisti e sovranisti (quando vincono). Lo hanno fatto con i 5S, lo hanno fatto con Salvini e ora è il turno della Meloni. Non aspettano di verificare la qualità dell’azione di governo".

Così Carlo Calenda su twitter.

"Non verificano la qualità della classe dirigente. Basta che Meloni non abbia festeggiato la vittoria. È una statista! Non è vanitosa! Rifonderà i conservatori! Non resta memoria degli slogan violenti, della qualità dei dirigenti, dei programmi assurdi. È sempre l’anno zero. E non leggerete mai un’autocritica sulle aperture di credito finite nella constatazione dei disastri. Resettiamo la memoria. Celebriamo il vincitore. Godiamo nel farlo cadere il prima possibile e ricominciamo da capo".