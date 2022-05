Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Massimo sostegno al presidente del Consiglio Draghi. È arrivato il momento di dimostrare serietà e di essere conseguenti. È impensabile tenere fermi in Parlamento provvedimenti decisivi per l'economia italiana come quello sulla Concorrenza. E se Draghi decidesse di apporre la questione di fiducia avrà il nostro convinto si".

Lo dichiara Carlo Calenda, segretario di Azione.