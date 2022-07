Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Oggi in piazza non per difendere Draghi, ma per difendere l’Italia seria, quella che vuole andare a testa alta nel mondo, quella che si è stancata di essere ostaggio di cialtroni sovranisti e populisti. Dimostriamo di essere in grado di contrastare il declino italiano.

A dopo". Così Carlo Calenda su twitter.