Governo: Calenda, 'da Meloni tutta fuffa, non è pronta per le sfide che abbiamo davanti'

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "Giorgia Meloni ha fatto un’infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma senza una traccia sul “come” fare le cose. Non c’è alcuna scelta, né idea di Paese. Sembrava di ascoltare Conte o Rumor, altro che rivoluzione sovranista.

Tutta fuffa, una noia mortale". Lo dice Carlo Calenda a 'Repubblica'.

"Il discorso di oggi dimostra che lei non è pronta per le terribili sfide che abbiamo davanti. E ha pure una squadra modestissima", dice ancora il leader di Azione sul discorso della premier alla Camera per la fiducia.

Del Pd, Calenda tra l'altro dice: "Letta non può continuare a fingersi morto"; "si deve fare un’opposizione di merito e il Pd deve darsi una svegliata sennò a marzo non esisterà più".