Governo: Calenda, 'è di Salvini, un Armageddon, la Meloni dica co...

Governo: Calenda, 'è di Salvini, un Armageddon, la Meloni dica co...

Governo: Calenda, 'è di Salvini, un Armageddon, la Meloni dica co...

Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Questo è il governo della Lega, dalla flat tax alle Ong, non c'è una proposta della Meloni, che era troppo impegnata a dire che non è fascista che si è persa cosa propone per l'Italia, che è fondamentale. La trasformazione...

Roma, 23 nov (Adnkronos) – "Questo è il governo della Lega, dalla flat tax alle Ong, non c'è una proposta della Meloni, che era troppo impegnata a dire che non è fascista che si è persa cosa propone per l'Italia, che è fondamentale.

La trasformazione del governo in un governo Salvini sarà un Armageddon per il Paese, non è quello che vuole la Meloni". Lo ha detto Carlo Calenda.