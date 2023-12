Governo: Calenda, 'in un grande Paese premier spiega visione non attacca influencer'

Governo: Calenda, 'in un grande Paese premier spiega visione non attacca...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "In un grande paese, quando la Presidente del Consiglio interviene in un evento pubblico, parla della sanità, della scuola, dei salari, degli investimenti, non attacca un influencer. Spiega invece la sua visione dell’Italia. Questa politica sempre e solo contro conduce al nulla. L’Italia va unita e risollevata, non divisa e aizzata contro nemici immaginari o ininfluenti". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.