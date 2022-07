Governo, Calenda: la maggioranza del Paese sta con Draghi

Roma, 19 lug. (askanews) – “Io mi sento di dire solo una cosa a Mario Draghi: la maggior parte del Paese è con lui, la maggior parte del Paese è con Mario Draghi senza se e senza ma”.

Lo ha detto il leader di azione Carlo Calenda parlando alla manifestazione a sostegno del premier Mario Draghi a Piazza San Silvestro a Roma.

“Vai giù duro mercoledì – ha detto Calenda rivolgendosi idealmente a Draghi – non fare compromessi, non è il momento dei compromessi, vai lì e digli che i termovalorizzatori si fanno, che i rigassificatori si fanno, che non si investe sulle pensioni ma sulla scuola, che si costruisce una classe di persone competenti, che si va in Europa a combattere se in Italia si fa il proprio dovere, che non si chiedono mance a nessuno e non si danno mance a nessuno.

E soprattutto che questo non è solo il paese dei diritti ma è anche quello dei doveri”.

“Vai e diglielo in faccia perché il Paese è con te e sarà con te”, ha concluso Calenda.