Governo: Calenda, 'nessuna lite con Renzi ma posizioni politiche diverse, legittime'

Roma, 6 lug (Adnkronos) – "Non c’è alcuna 'lite'. Ci sono posizioni politiche diverse di due partiti diversi. Posizioni peraltro entrambe legittime". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito delle posizioni di Iv e Azione sul caso Santanchè.

"Il fatto che Santanchè sia indagata non cambia assolutamente nulla. Deve fare un passo indietro per la gravità delle condotte che non ha saputo spiegare, non perché è sotto indagine. Teniamo ben distinti il piano politico e quello giudiziario. Sul piano giudiziario ciò che va detto è che è barbarico che un indagato apprenda di essere tale dai giornali. Fine", scrive ancora il leader di Azione.