Governo: Calenda, 'nessuna politica come Polonia, a Meloni manca solo maschera Draghi'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Non faranno nessuna politica della Polonia, sono le due Meloni: la Meloni di lotta e la Meloni di governo. La Meloni oggi gli manca solo che si mette la maschera di Draghi e poi è la stessa cosa, nel senso che vuole i tecnici all'Economia, che dice saremo stabili sul bilancio, è sempre la stessa sceneggiata".

Lo ha affermato Carlo Calenda, ospite di 'Omnibus' si La7, commentando il messaggio inviato ieri a Vox da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"La Meloni -ha aggiunto il leader di Azione- voleva uscire dall'euro, adesso arriva lì e dice sono europeista a oltranza: lo ha fatto prima Salvini, lo ha fatto prima Di Maio, ogni volta facciamo questa cosa, votiamo persone che usano la rabbia per prendere i voti e quindi debbono dire cose enormi -ribalteremo l'Europa, affondiamo le barche, usciremo dall'euro- poi quando arrivano lì, non avendo mai gestito nulla in vita loro, si trovano a gestire una cosa complicatissima e cominciano a dire siamo europeisti.

Io penso che i cittadini dicano, 'che t'ho votato a fa'?"