Governo: Calenda, 'piano Transizione 5.0 non funziona, troppa burocrazia'

Roma, 4 ott (Adnkronos) - "Come avevo ampiamente anticipato a Giorgia Meloni il piano Transizione 5.0 non sta funzionando per eccesso di passaggi burocratici (undici in totale) e tempi di esecuzione dell'investimento. Il risultato è che solo 12 milioni su 6 mld sono stati impegnati....

Roma, 4 ott (Adnkronos) – "Come avevo ampiamente anticipato a Giorgia Meloni il piano Transizione 5.0 non sta funzionando per eccesso di passaggi burocratici (undici in totale) e tempi di esecuzione dell'investimento. Il risultato è che solo 12 milioni su 6 mld sono stati impegnati. Nel mentre il ritardo di 7 mesi nell'approvazione dei decreti attuativi ha bloccato gli investimenti delle imprese". Lo scrive Carlo Calenda sui social.

"Come sempre in Italia il problema non sono i soldi ma l'incapacità di gestire l'implementazione dei processi. Nel caso di specie avendo qualche competenza su politiche industriali avevo mandato al Governo una proposta di semplificazione mesi fa. Ma sono troppo bravi per accettare suggerimenti o consigli. Avanti così", aggiunge il leader di Azione.