Governo: Calenda, 'platea Cernobbio gli dà sufficienza, se fossi Meloni mi preoccuperei'

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – "La platea di Cernobbio non promuove il governo Meloni, siamo sopra la sufficienza; considerando che io qui ho sempre visto numeri bulgari, e che gli imprenditori sono governisti per definizione, se fossi Giorgia Meloni mi preoccuperei". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine del suo intervento al forum di Cernobbio.

"Il governo, sulla parte di politica industriale e in particolare sul Pnrr, sta facendo un disastro -afferma Calenda-, cioè non sta facendo assolutamente niente. Il problema è sempre lo stesso, sanità, scuola, politica industriale, capacità di spesa. Questo governo sta perdendo l’opportunità in una misura che è senza precedenti. Quest’anno sono stati spesi 1 miliardo e 200 milioni di euro di Pnrr contro i 33 miliardi che erano già stati ridotti come obiettivo di spesa".