Governo: Calenda, 'sfida Meloni-Schlein? E' il nulla, polemica a distanza inutile'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "La sfida Meloni – Schlein? E' il ripetersi del nulla. Sono solo proclami per l'elettorato. Sono 30 anni che facciamo questo giochino e nel frattempo sono peggiorati tutti gli indicatori. Io mi chiedo quando finirà questo teatro. Due persone che si insultano a distanza senza produrre niente è contrario all'etica della politica che significa far accadere le cose, così non accade nulla". Così Carlo Calenda a Mattino Cinque.