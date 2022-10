Roma, 27 ott (Adnkronos) – "Non esiste uno spazio per l'unità delle opposizioni invocata Letta per non dover scegliere una linea politica. Il modello "Comitato di Liberazione Nazionale" può funzionare solo davanti al rischio democratico. E oggi si conferma, anche dopo il discorso della Meloni, che questo rischio in Italia non esiste".

Lo scrive Carlo Calenda nella sua newsletter.