Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "Alle buffonate non c’è mai fine…secondo questo branco di inetti Draghi si fa confermare la fiducia attraverso il voto di una piattaforma on line gestita da Conte e Casalino. Ma in quale universo…". Così Carlo Calenda commenta su twitter l'ipotesi di voto online della base M5S sulla fiducia al governo Draghi.