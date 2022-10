Governo: cambio di scarpe per la Meloni tra il picchetto e la campanella

Roma, 23 ott (Adnkronos) – Cambio di scarpe per Giorgia Meloni durante la sua prima giornata a palazzo Chigi. La premier si era presentata stamattina con un paio di classiche ma pesanti scarpe maschili, nere con le stringhe, per il passaggio in rassegna del picchetto d'onore nel cortile del palazzo del governo.

Dopo il lungo incontro con Mario Draghi, che in modo inedito l'aveva attesa in cima allo scalone d'onore interno di palazzo Chigi, durato circa un'ora, la premier si è presentata nel salone dei Galeoni per la cerimonia della campanella con un paio di comode decolletè con tacco basso, decisamente più femminili.