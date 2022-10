Governo, Carfagna: alleati Meloni già sgomitano

Milano, 25 ott. (askanews) – “Energia, gas, scostamento di bilancio: Molte cose dette o fatte da Giorgia Meloni lasciano pensare che si si possa andare nella giusta direzione e sarebbe un bene per il paese. Oppure, se sarà costretta a fare delle concessioni ai suoi alleati, che già sgomitano, porterà il paese in direzione opposta cioè verso un salto nel buio”. Lo ha detto la parlamentare di Azione, Mara Carfagna, prima di entrare alla Camera per la fiducia al governo.