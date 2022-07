Roma, 20 lug. (askanews) – “Se non partecipano al voto mancherà il numero legale”. Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un fuori onda, dopo la dichiarazione di voto del M5s che ha annunciato di non partecipare al voto di fiducia, come il centrodestra di governo.