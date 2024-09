Governo: Castellone (M5S), 'occupazione spregiudicata ministeri da parenti e amici'

Roma, 4 set. (Adnkronos) - “Quello a cui abbiamo assistito in questi due anni è un’occupazione spregiudicata di tutti i Ministeri da parte di amici e parenti". Lo afferma la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone in diretta su La7 a L’aria che tira. "Chi o...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Quello a cui abbiamo assistito in questi due anni è un’occupazione spregiudicata di tutti i Ministeri da parte di amici e parenti". Lo afferma la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone in diretta su La7 a L’aria che tira.

"Chi occupa quei Ministeri è anche colui che poi, con i Ministri, decide la linea politica del Governo. Ricordo bene il progetto sull’abbassare l’iva alla medicina estetica perché in quello stesso momento il Governo stava aumentato l’iva sui pannoloni e i prodotti della prima infanzia. È superficiale considerare 'solo Consiglieri' coloro che occupano i Ministeri e contribuiscono ad indirizzare le scelte politiche. In questi due anni questa destra ha tradito tutte le promesse che aveva fatto ai suoi elettori e non è un caso che abbiamo un’economia ferma da 17 mesi”.