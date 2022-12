Governo: Cdm alle 18, in forse norma 'tampone' su ex Ilva

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18 a Palazzo Chigi. Sul tavolo potrebbe approdare anche una misura 'tampone', probabilmente un decreto, con un prestito ponte destinato all'ex Ilva di Taranto, per permettere all’azienda di far fronte alla crisi di liquidità e ridurre la sua pesante esposizione debitoria verso i principali fornitori. Non è ancora certo che il dl arriverà già oggi, ma rumors sostengono che al ministero delle Imprese e del Made in Italy capitanato da Adolfo Urso si stia lavorando per chiudere oggi il decreto.