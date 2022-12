Governo: Cdm alle 19, all'odg dl armi e nuove misure per Ischia (2)

Governo: Cdm alle 19, all'odg dl armi e nuove misure per Ischia (2)

Governo: Cdm alle 19, all'odg dl armi e nuove misure per Ischia (2)

(Adnkronos) - L'ordine del giorno prevede, nello specifico, il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina (PRESIDENZA - AF...

(Adnkronos) – L'ordine del giorno prevede, nello specifico, il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina (PRESIDENZA – AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – DIFESA)", nonché il dl con "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 ( PRESIDENZA – PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE – ECONOMIA E FINANZE – GIUSTIZIA -LAVORO E POLITICHE SOCIALI)".

E ancora il disegno di legge di "Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Socialista del Vietnam, dall’altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE); disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.

30 (IMPRESE E MADE IN ITALY);