Governo: Cdm, cittadinanza a console El Mabruk e Mustapha El Aoudi per 'atto eroismo'

Roma, 1 dic.

(Adnkronos) – "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali: al signor. Hussein Elmabruk Abubakr El Mabruk, già Console Onorario d’Italia a Tobruk, per l’instancabile impegno professionale e umano con cui ha collaborato con le istituzioni italiane nel fornire aiuto alla popolazione libica. E a al signor Mustapha El Aoudi in considerazione dell’atto eroico di cui si è reso protagonista, intervenendo in difesa di una dottoressa, aggredita all’esterno dell’ospedale presso il quale prestava servizio, consentendo l’arresto dell’aggressore.

Si legge nella nota del Cdm.