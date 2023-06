Governo: Cdm domani alle 18, a odg anche riforma giustizia

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato giovedì 15 giugno 2023, alle ore 18.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: decreto legge su disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per ...

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato giovedì 15 giugno 2023, alle ore 18.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: decreto legge su disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (Presidenza – pubblica amministrazione – sport e giovani – interno – giustizia – difesa – economia e finanze – agricoltura, sovranità alimentare e foreste – lavoro e politiche sociali – istruzione e merito – università e ricerca – cultura – salute – turismo)". Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Ed inoltre: "disegno di legge su modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario (giustizia); disegno di legge su delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2022 – 2023 (affari europei, sud, politiche di coesione e pnrr); leggi regionali; varie ed eventuali.