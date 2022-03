Governo: Cdm impugna legge Regione Sicilia su esercizio provvisorio bilancio

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato sei leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato d’impugnare la legge della Regione siciliana n.

1 del 21/01/2022, recante 'Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2022ì, in quanto talune disposizioni in materia di autorizzazione di spesa e di assunzioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. E' quanto si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi al termine del Cdm.