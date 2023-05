Governo: Cdm in stand-by, in ritardo di 2 ore inizio riunione

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – E' in ritardo di due ore il Consiglio dei ministri, che -convocato alle 16- non è ancora iniziato a Palazzo Chigi. A far slittare la riunione, a quanto si apprende, la nomina del nuovo comandante della Guardia di Finanza, con due nomi in pole per succedere a Giuseppe Zafarana: Andrea De Gennaro, caldeggiato dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, e Umberto Sirico, più vicino al responsabile del Mef Giancarlo Giorgetti. Si attende, inoltre, la definizione del decreto che interviene su enti e società pubbliche, provvedimento che potrebbe incidere anche sulle decisioni in Rai e sul futuro dell'attuale ad, Carlo Fuortes.