Governo: Cdm, nomine e movimento di Prefetti

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha approvato nomine e movimento di prefetti: Vincenzo Callea è destinato a svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, cessando dalla posizione di fuori ruolo con incarico di Componente del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana Enrico Gullotti, da Savona, è collocato fuori ruolo ai fini del conferimento dell'incarico di Componente del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana Carlo De Rogatis, da Ascoli Piceno, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Savona dott. Sante Copponi, da Matera, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Ascoli Piceno Cristina Favilli, nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Matera.