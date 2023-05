Governo: Cdm, ok a dlgs Rc auto per tutela persone lese

Governo: Cdm, ok a dlgs Rc auto per tutela persone lese

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Via libera del Cdm al "Recepimento dell’articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilit&ag...

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Via libera del Cdm al "Recepimento dell’articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l’articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l’articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (decreto legislativo – esame definitivo)". Lo rende noto Palazzo Chigi, al termine del Cdm.

"Il provvedimento, approvato in esame definitivo su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari".