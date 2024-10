Governo: Cdm, ok adeguamento disciplina sanzioni su droghe e sostanze psicotrope

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli Affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, e della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo per l'adeguamento della disciplina sanzionatoria previ...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli Affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, e della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo per l'adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. n. 309/ 1990, al regolamento (Ue) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica il regolamento (Ce) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra Comunità e i Paesi terzi.

Sono stati acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno reso pareri favorevoli senza osservazioni né condizioni: il testo pertanto non è modificato rispetto a quello approvato in esame preliminare.