Governo: Cdm, primo via libera a modifiche codice comunicazioni elettroniche

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disp...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il testo – si legge nella nota di Palazzo Chigi diffusa post Cdm- aggiorna e adegua le disposizioni vigenti all'evoluzione, veloce e incisiva negli ultimi anni, della tecnologia relativa ai servizi di comunicazione elettronica (connessione 5G), in particolare l'innovazione e la realizzazione delle infrastrutture digitali (ripetitori per le connessioni 5G; cavi in fibra ottica), sostenute anche dal PNRR. A tal fine sono apportati correttivi anche alle disposizioni procedurali in un'ottica di semplificazione e riduzione dei tempi burocratici.