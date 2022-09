NEw York, 20 set. (Adnkronos) – Sarà ancora ministro? "Io ho finito. Chiunque arriverà, avrà un plico con le cose da fare in continuità, poi farà come gli pare… Anche su Pnrr siamo perfetti, precisi come un orologio". Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde ai cronisti a margine dei lavori del Youth4Climate a New York.