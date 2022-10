Governo, Ciriani: entro settimana lista condivisa sottosegretari

Roma, 25 ott. (askanews) – Una lista di sottosegretari “condivisa” da tutta la maggioranza per chiudere “entro questa settimana” anche la partita per il ‘sottogoverno’, cioè la squadra di viceministri e sottosegretari. Lo ha detto ad Askanews il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, non facendo mistero che al Senato i numeri della maggioranza siano più risicati rispetto alla Camera, ma dicendosi comunque convinto della solidità del centrodestra anche a Palazzo Madama.

“Sapevamo che la legge elettorale avrebbe prodotto maggioranze diverse alla Camera e al Senato e che quest’ultimo sarebbe stata la camera più critica dal punto di vista della governabilità. Però abbiamo una maggioranza comunque abbastanza ampia, si tratta di garantire comunque la presenza da parte di tutti. E’ chiaro che limiteremo il numero dei ministri e dei sottosegretari provenienti dal Senato. Tutti, nessuno escluso, si devono sentire responsabilizzati dal presenziare nel momento in cui si voterà, siamo stati eletti per votare in Senato, ognuno dovrà garantire la propria presenza: se faremo così non avremo problemi”.

Così non si rischia di scontentare gli alleati di governo, in primis Forza Italia?

“Ma no, guardi Alla fine la trattativa fa parte della politica, chiedere cento quando si sa che si può ottenere trenta fa parte del gioco, non è una novità, non lo scopriamo adesso, alla fine una soluzione l’abbiamo sempre trovata. D’altra parte – ragiona l’esponente di Fratelli d’Italia – avevamo promesso che avremmo formato il governo nel tempo più breve possibile e l’abbiamo garantito. A un certo punto la presidente Meloni si è assunta la responsabilità di dire basta alle trattative, c’è stata una lista di ministri condivisa ci sarà anche una lista di sottosegretari condivisi e questo taglierà la testa a eventuali polemiche”.

Quando si chiuderà questa partita?

“Credo e spero che entro questa settimana si potrà avere la lista dei sottosegretari”.

L’attivismo di Matteo Salvini, anche sul fronte immigrazione ed economia, vi preoccupa?

“No, mi pare che la Lega ha fatto semplicemente un riassunto delle sue posizioni in materia economica, non dimentichiamo che la Lega esprime anche il ministro dell’Economia, molte delle cose che Salvini ha ricordato ieri fanno parte del programma del centrodestra, sono state rilanciate oggi dalla presidente Meloni, non vedo particolari problemi. Chiaro che non tutto si può fare subito, auspichiamo un governo di cinque anni e in cinque anni si possono fare tante cose”, ha sottolineato Ciriani.

Qualcosa si potrà vedere già in questa finanziaria?

“Io me lo auguro, chiaramente – ha risposto Ciriani -. Dobbiamo vedere la situazione dei conti pubblici, posto che la priorità delle priorità è affrontare il problema delle bollette, dopo quello c’è spazio per tutto il resto”.