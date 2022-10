Governo, Colosimo (Fdi): discorso Meloni un manifesto

Roma, 26 ott. (askanews) – “Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera ieri è stato il manifesto programmatico di una legislatura. Dai gruppi di opposizione non ho ascoltato temi su cui confrontarsi nel merito, solo tanta retorica. Non è più tollerabile che ci considerino una forza residuale, la nostra adesso è la storia dell’Italia. Ed era quello che volevamo”, lo ha detto l’onorevole Chiara Colosimo questa mattina a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Adesso andremo avanti veloci – ha aggiunto – così come siamo stati i più veloci nella formazione del governo”.