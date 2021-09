Roma, 2 set. Adnkronos) – "Salvini propone cabina di regia “coordinata da Draghi con segretari di partito e capi delegazione”: si è accorto che ciò che propone non si realizza anche perché i suoi Ministri seguono il Premier. Insomma, un altro tentativo maldestro per inseguire Meloni stando in maggioranza".

Così Eugenio Comincini del Pd su twitter.